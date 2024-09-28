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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yatırım Danışma Konseyi Toplantısındaki Vurguları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar için öncü bir merkez haline geldiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yatırım Danışma Konseyi Toplantısındaki Vurguları

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yatırım Danışma Konseyi Toplantısında Değerlendirmelerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yatırım Danışma Konseyi'nin 10. toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ülkemiz bugün uluslararası doğrudan yatırımların yöneldiği öncü destinasyonlardan biri haline geldi. Ortak akılla sorunlarımıza çözüm bulacak yeni reform paketlerini devreye alacağız. Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda yatırım yüzyılı yapmaya kararlıyız." dedi.

İstanbul'da Toplanan Konseyin Önemi

Toplantı sürecinde katılımcıları İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, 2004'te kurulan Konsey'in uluslararası iş dünyasının görüş ve önerilerini almak amacıyla oluşturulduğuna dikkat çekti. Erdoğan, ülke genelinde yapılan birçok reform çalışmasının bu konseyin önerileri ışığında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Küresel Tedarik Zincirlerindeki Değişiklikler

Erdoğan, Kovid-19 sonrası yaşanan küresel tedarik zincirlerindeki kırılmaları ve jeopolitik gerilimlerin ticareti nasıl etkilediğini vurguladı. Türkiye'nin üretim kabiliyetleri ve gelişmiş altyapısıyla bu dönüşümü hızlıca gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, "Türkiye, Süveyş Kanalı’ndaki tıkanma döneminde alternatif rotalar sunarak güvenilir bir partner oldu." ifadesini kullandı.

Yatırımlar ve Ekonomik Gelişmeler

Erdoğan, devletin son 20 yılda 268 milyar dolarlık doğrudan yatırım çektiğini belirterek, "2002 yılında sadece 5 bin 600 uluslararası sermayeli şirket faaliyet gösterirken, bugün bu sayı 83 bini geçti." dedi. Gelir artışından bahsederken, Türkiye'nin büyüme oranını da gözler önüne serdi.Türkiye olarak global tedarik pazarındaki konumumuzu her geçen gün güçlendiriyoruz.

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