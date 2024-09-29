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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi Açılışında Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu'ndaki yeni basketbol merkezi açılışında sporun uluslararası etki alanını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi Açılışında Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nin Açılışında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, bu merkezin sadece bir spor kompleksi olmadığını belirtti. Erdoğan, "Burası aynı zamanda İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan biridir. Her açıdan göğsümüzü kabartan bu güzel tesisin gençlerimize, basketbol tutkunlarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Açılış Törenine Katılanlara Teşekkür

37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Final maçı öncesinde gerçekleştirilen açılış etkinliğinde konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Bugün sizlerle muhteşem bir spor tesisinin açılışı vesilesiyle bir aradayız. İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğini sporla buluşturacak bir eseri daha şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehirlerin Spor ile Yükselişi

Erdoğan, dünya genelinde öne çıkan şehirlerin kültür ve tarihle birlikte sporla da adlarını duyurduğuna dikkat çekti. "Barcelona'dan Tokyo'ya, Los Angeles'tan Londra'ya, spor yatırımlarının o şehirleri nasıl küresel bir marka haline getirdiğini hepimiz görüyoruz. İnşallah, bugünden sonra İstanbul da bu şehirler arasında yerini alacaktır." şeklinde konuştu.

Modern Merkez ve Türk Basketbolu

Uluslararası platformlarda Türk basketbolunu tanıtacak başarıların kazanılacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, "Şu an içinde bulunduğumuz muazzam eserle İstanbul'umuz hem tarih, kültür ve sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacaktır." dedi.

Eski Salondaki Problemler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu' daki müsabakaların Türk basketbol tarihine kazandırdığı başarıların altını çizerken, salonun depreme dayanıklılık gibi ciddi riskler taşıdığını belirtti. "Eski salon iyice yıpranmış, yorulmuş ve beklentileri karşılayamaz hale gelmişti. Bu nedenle hızlı bir şekilde harekete geçtik ve Türkiye'ye yakışır bir tesis inşa etmeyi hedefledik. 2021 yılı sonunda stadyumun ihalesini yaparak çalışmalara başladık. Yaklaşık 3 yıl süren yoğun çabaların ardından bugün projemizi gençlerimizin ve basketbol severlerin hizmetine sunuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (ortada), Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen 37. Erkekler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (ortada), Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını takip etti. Müsabakayı izleyenler arasında, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ 2) Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (solda) Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç (sağ 3) ve Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan (sol 3) da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada potaya atış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada potaya atış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada potaya atış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada potaya atış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada potaya atış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada potaya atış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada potaya atış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada potaya atış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada potaya atış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada potaya atış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada potaya atış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada potaya atış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada potaya atış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışına katıldı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, burada FIBA Başkanı Sheikh Saud Ali Al Thani (solda) ile selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışına katıldı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, burada FIBA Başkanı Sheikh Saud Ali Al Thani (solda) ile selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışına katıldı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, burada FIBA Başkanı Sheikh Saud Ali Al Thani (solda) ile selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışına katıldı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, burada FIBA Başkanı Sheikh Saud Ali Al Thani (solda) ile selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışına katıldı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, burada FIBA Başkanı Sheikh Saud Ali Al Thani (solda) ile selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışına katıldı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, burada FIBA Başkanı Sheikh Saud Ali Al Thani (solda) ile selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışına katıldı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, burada FIBA Başkanı Sheikh Saud Ali Al Thani (solda) ile selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışına katıldı....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışına katıldı. Erdoğan, burada FIBA Başkanı Sheikh Saud Ali Al Thani (solda) ile selamlaştı.

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