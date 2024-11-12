DOLAR
34,38 -0,22%
EURO
36,52 0,2%
ALTIN
2.871,65 0,82%
BITCOIN
3.014.639,81 -0,9%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Erdoğan ve Starmer'den İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi.

İlişkilerin Gelişimi ve Ticaret Hacmi

Görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi için Azerbaycan'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ticaret hacmini artırmak için süren çabaların önemine vurgu yaptı.

Bölgesel Çatışmalara Dikkat

Görüşme sırasında Erdoğan, Ukrayna, Filistin ve Lübnan gibi bölgelerdeki çatışmaların sona erdirilmesi için Türkiye'nin yürüttüğü çabaların devam ettiğini belirtti.

Toplantıda Kimler Vardı?

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı Türk ve İngiliz yetkililer de hazır bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Tarihi Camilerin Güvenlik Hizmetinin Sonlandırılması Tepki Topladı
2
Erdoğan ve Aliyev, COP29 Zirvesi'nde Görüştü
3
Mardin'de 597 Tarihi Sikke Ele Geçirildi: Roma ve Bizans Dönemine Ait
4
Bakan Uraloğlu Antalya'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
5
WWF, COP29'dan Biyoçeşitlilik İçin Olumlu Sonuçlar Bekliyor
6
Çin'de Yürüyüşçülerin Üzerine Araç Süren Şahıs 35 Kişi Öldürdü
7
Çanakkale Boğazı, Dev Petrol Platformu için Tek Yönlü Kapatıldı

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak