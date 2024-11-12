Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Erdoğan ve Starmer'den İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi.

İlişkilerin Gelişimi ve Ticaret Hacmi

Görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi için Azerbaycan'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ticaret hacmini artırmak için süren çabaların önemine vurgu yaptı.

Bölgesel Çatışmalara Dikkat

Görüşme sırasında Erdoğan, Ukrayna, Filistin ve Lübnan gibi bölgelerdeki çatışmaların sona erdirilmesi için Türkiye'nin yürüttüğü çabaların devam ettiğini belirtti.

Toplantıda Kimler Vardı?

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı Türk ve İngiliz yetkililer de hazır bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.