Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Programı'nda Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı'nın Konuşması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası Dengesizlikler

Erdoğan, "Dünya siyaseti en sert virajlarından birini dönüyor. Uluslararası sistemde ciddi bir güç boşluğu var. Sadece güç boşluğu değil, bir ahlak ve vicdan kaybıyla da karşı karşıyayız," dedi ve bu durumun insanlık adına endişe verici olduğunu vurguladı. İnsan Hakları Eğitiminin Önemi

Bu programın, insan hakları ile ilgili bilinçlendirmeye ve AK Parti'nin geçmişteki başarılarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Erdoğan, insan haklarının korunmasının toplumsal barış için kritik olduğunu belirtti.

Gazze'deki insanlık trajedisine değinen Erdoğan, "İnsanların maruz kaldığı katliam görüntülerine bakmak bile dayanılmaz hale geldi," şeklinde konuştu. Gazze'de eğitim programının düzenlendiği dönemde ağır insan hakları ihlalleri yaşandığını belirtti. İslam Dünyası ve Batılı Ülkeler

Erdoğan, Batılı ülkelerin, İsrail'in uyguladığı soykırımlar konusunda sessiz kaldığını açıkça dile getirerek, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Netanyahu yönetiminin suçlarını göz ardı eden ülkelere kızdı.

Erdoğan, tarihi örnekler vererek bugün suskun kalanların, geçmişteki katliamları alkışlayanlar gibi unutulmaz bir kara leke taşıyacaklarını ifade etti. "Kim ne derse desin, soykırımcıların yeri meclis değil, mahkeme salonlarıdır," dedi.

Konuşmasının sonunda, Erdoğan, bu zorlu süreçte Filistin halkının haklarını savunmanın kendileri için bir görev olduğunu vurgulayarak, "Bedeli ne olursa olsun, hakkı savunmaya devam edeceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.