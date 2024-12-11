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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Günü'nde Mazlumlara Destek Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü Programı'nda Türkiye'nin mazlumlara desteğini ve insan hakları konusundaki görüşlerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Günü'nde Mazlumlara Destek Vurgusu Yaptı

Erdoğan: "Türkiye, Mazlumların Eman Yurdu Olmuştur"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, zorlu zamanlarda Türkiye'nin nitelikli bir misafirperverlik sergileyerek, Aynularab'a DEAŞ'lı caniler saldırdığında yüz binlerce Suriyeli Kürt'ü kabul eden Türkiye'yi hatırlattı.

İnsan Hakları Siyasallaştı

Konuşmasının devamında Erdoğan, insan haklarının günümüzde siyasallaşmış bir kavram olarak araçsallaştırıldığına dikkat çekti. "Zahirdeki tüm aksi söylemlere rağmen, renk, köken, kan ve inanç üzerinden daraltılmış bir insan hakları tanımı yapılıyor" diyen Erdoğan, insan hakları konusundaki ikiyüzlülüğe vurgu yaptı.

Türk Milletinin Misafirperverliği

Türkiye'nin tarih boyunca mazlumlara kapı açmış bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, "Kapımıza gelenlere 'Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün?' diye sormadık" sözleriyle, Türkiye'nin her türlü kimliğe karşı gösterdiği açık gönüllülüğü dile getirdi.

Filistin ve Suriye'ye Destek

Erdoğan, Türkiye'nin hem Gazze mezaliminde hem de Suriye krizinde kardeşlerine sahip çıktığını belirterek, "Türkiye, Suriye krizine daima vicdan odaklı yaklaşmıştır" dedi. Ayrıca, "Filistin'e en fazla destek sağlayan ülkelerden biri biziz" ifadeleriyle Türkiye'nin uluslararası insani yardımlardaki rolünü vurguladı.

Vicdan ve Dayanışma Öne Çıktı

Erdoğan, "Vicdan kazandı, insanlık kazandı, merhamet kazandı, dayanışma kazandı" şeklinde özetlediği son durumu için, Türkiye'nin mazlumların yanında durma konusunda kararlılığını sürdüreceğini ifade etti.

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