Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsansız Hava Araçlarında Dünya Birincisiyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olduğumuzu açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsansız Hava Araçlarında Dünya Birincisiyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savunma Sanayii Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamalarda Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki önemli başarılarına dikkat çekti. "Bugün, insansız hava aracı üretiminde dünyada birinciyiz" şeklinde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin bu alandaki yeteneklerinin küresel ölçekteki önemine vurgu yaptı.

Savunma Sanayi İhracatında Yükseliş

Ayrıca, Erdoğan; "Savunma sanayi ihracatında ise dünyada 11'inci sıradayız" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin bu alandaki ticari başarısını da gözler önüne serdi. Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerlemeleri, ülkenin yalnızca askeri kapasitesini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda ekonomik büyümesine de katkı sağlıyor.

Bu başarılar, Türkiye'nin dünya genelindeki savunma işbirliklerini ve stratejik ortaklıklarını da güçlendiriyor. Erdoğan'ın açıklamaları, Türk savunma sanayisinin gelecekteki potansiyeli hakkında umut verici bir tablo çizerken, ulusal güvenlik için de kritik bir öneme sahip.

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