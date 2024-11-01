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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani İle Görüştü

Erdoğan ve Sudani, Türkiye-Irak ilişkilerini ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 17:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. Görüşme, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirildi.

İkili İlişkilerin Geliştirilmesi

Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki tarihi ve kültürel bağların önemine vurgu yapan Erdoğan, iki ülkenin ilişkilerini geliştirmek ve Kalkınma Yolu Projesi gibi işbirliği fırsatlarını değerlendirmek için kararlılık içinde adımlar atacaklarını belirtti.

Güvenlik ve Terörle Mücadele

Erdoğan, terör örgütlerinin hem Türkiye hem de Irak için önemli güvenlik tehditleri oluşturduğunu kaydederek, bu tür örgütlere karşı ortak mücadelenin her iki ülkenin huzurunu artıracağını ifade etti. Ayrıca, Irak hükümetinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadelesindeki olumlu gelişmelerin Türkiye'yi memnun ettiğinin altını çizdi.

Bölgesel Barışın Önemi

Erdoğan, bölgede artan İsrail saldırganlığının barış için tehdit oluşturduğunu belirterek, uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin gerekliliğini vurguladı. Türkiye'nin barış için çabalarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

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