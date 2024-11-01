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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti ve görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul ederek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Kabul Töreni

Başbakan es-Sudani, Vahdettin Köşkü girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. İki lider, köşkün çeşitli bölümlerini gezdi ve ardından gerçekleştirdikleri toplantıda ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Katılımcılar

Kabul sırasında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulunarak görüşmelerde katkıda bulundu.

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