Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul ederek önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Kabul Töreni
Başbakan es-Sudani, Vahdettin Köşkü girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. İki lider, köşkün çeşitli bölümlerini gezdi ve ardından gerçekleştirdikleri toplantıda ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Katılımcılar
Kabul sırasında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulunarak görüşmelerde katkıda bulundu.