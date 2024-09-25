Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile İş Birliği Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile New York'ta bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Kalkınma Yolu Projesi ve İş Birliği Vurgusu

Görüşmede, Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı. Erdoğan, iki komşu ülkenin iş birliği için çeşitli adımlar attığına dikkat çekti. Özellikle Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi ile hem iki ülkenin hem de genel anlamda bölgenin kazanacağını vurguladı.

Güvenlik ve Terörle Mücadele Önemli

Erdoğan, terörle mücadelede iş birliğinin önemini ifade ederek, bölgenin güvenliği için ortak çabaların gerekliliğini söyledi.

İsrail'in Davranışları ve Uluslararası Dayanışma

Cumhurbaşkanı, İsrail’in bölgedeki çatışmaları yayma çabalarının engellenmesi için uluslararası toplumun dayanışma içerisinde olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerinin hesabını vereceğini ifade etti.