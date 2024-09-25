Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu etkinlikleri sırasında New York'ta bulunan Türkevi'nde gerçekleştirildi.

Görüşme Basına Kapalıydı

Başbakan Sudani ile yapılan kabul, basına kapalı bir ortamda gerçekleşti. İki liderin, bölgede işbirliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunduğu düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde Irak Başbakanı Sudani'yi (solda) kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde Irak Başbakanı Sudani'yi (solda) kabul etti.