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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suriye'nin istikrarı ve iki ülke ilişkileri üzerine görüşme yaptı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin Suriye için istikrar ve güven ortamının hakim olduğu bir gelecek istediğini ifade etti. Erdoğan, terörün kökünün kazındığı ve sığınmacıların gönüllü şekilde ülkelerine döndüğü bir Suriye'yi görmek arzusunu dile getirdi.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu. D-8 Zirvesi için Kahire'de yapılan bu görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ile İran ilişkilerinin bölge istikrarının temeli olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin belirlediği 30 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için pek çok fırsat bulunduğunu belirtti. Ayrıca bu hedefin gerçekleşmesi için ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, Erdoğan'ın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasının önemini vurguladığı, Suriye'nin istikrara kavuşmasının tüm bölgenin güvenliğine katkı sağlayacağını söylediği aktarıldı. Suriye'nin bir an önce ayağa kalkabilmesi için bölgesel ve uluslararası aktörlerin katkısına ihtiyaç olduğunu belirtti.

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