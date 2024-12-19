DOLAR
35,08 -0,13%
EURO
36,4 -0,13%
ALTIN
2.925,67 -0,31%
BITCOIN
3.469.659,86 2,4%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile Stratejik Görüşmelerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Kahire'de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile Stratejik Görüşmelerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile kritik bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'nın 11. Zirve Toplantısı dolayısıyla Mısır'nın başkenti Kahire'de bir araya gelen iki lider, bölgesel işbirliği ve stratejik meseleler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmenin, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Erdoğan ve Pezeşkiyan, ekonomik ve ticari alanlarda işbirlikleri üzerinde de durarak, karşılıklı çıkarların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rusya: Ukrayna, ATACMS ve Storm Shadow Füzeleriyle Saldırdı
2
Trump: "Türkiye Çok Akıllı, Erdoğan Güçlü ve Esed Bir Kasap"
3
Halil Falyalı Davasında 13 Sanığın Tahliyesine Karar Verildi
4
İngiltere Başbakanı Starmer: Türkiye Suriye'de Kritik Bir Rol Oynuyor
5
Gürak ve Radakin, Suriye Gelişmelerini Değerlendirdi
6
Sisi: Batı Şeria ve Gazze'nin Ayrılmasına İzin Vermeyeceğiz
7
Fransa'da Filistin Destekçisi Aktiviste 5 Ay Ertelenmiş Hapis Cezası

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!