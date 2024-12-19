Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile Stratejik Görüşmelerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile kritik bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı'nın 11. Zirve Toplantısı dolayısıyla Mısır'nın başkenti Kahire'de bir araya gelen iki lider, bölgesel işbirliği ve stratejik meseleler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmenin, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Erdoğan ve Pezeşkiyan, ekonomik ve ticari alanlarda işbirlikleri üzerinde de durarak, karşılıklı çıkarların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.