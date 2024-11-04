Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 40. Toplantısı'nda Dijital Güvenliği vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. toplantısında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, teknolojik gelişmelerin gençler için sunduğu fırsatların yanı sıra tehditlerin de var olduğuna dikkat çekti: "Gençlerimizin dijital ortamlardan istifade ederken siber saldırılardan korunması son derece önemlidir."

Küresel Ekonomide İşbirliği Çağrısı

Erdoğan, dünya ekonomisinin %3,3 oranında büyüdüğünü ve gelecek yıllarda bu oranların korunmasının beklendiğini belirtti. Jeopolitik gerginlikler ve yüksek enflasyonun küresel iktisadi faaliyetler üzerinde yarattığı baskıya değindi. "Küresel ekonomik istikrarın sağlanması için üye ülkeler arasında daha fazla koordinasyona ihtiyaç var," dedi.

Özel Etkinlikler ve Projeler

İSEDAK'ın 40. yıl kutlamaları çerçevesinde gençler ve kadınlara yönelik etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Erdoğan, Kudüs ile ilgili özel bir serginin de açıldığını duyurdu. "Kudüs-ü Şerif'le ilgili önemli eserlerle birlikte, bu bölgenin çocuklarının eserlerine de yer veriyoruz," şeklinde konuştu.

Sıfır Atık Projesi’ne Vurgu

Erdoğan, yeşil ekonomide kadınların rolünün arttığını belirterek Sıfır Atık Projesi'nin önemi üzerine konuştu. "Bu konuda kadınların öncü rolünü ele alacak bir panel düzenlenecektir," dedi.

Siber Güvenlik Yarışması

Cumhurbaşkanı, 18 ülkenin katıldığı siber güvenlik yarışmasını hatırlatarak, üye ülkeleri daha fazla ortak projeler geliştirmeye davet etti. "İslami finans ve dijitalleşme konularında önemli gelişmeler yaşanıyor," diye ekledi.

Sonuç ve Kardeşlik Vurgusu

Erdoğan, Müslümanlar arasındaki ihtilafların, iç sorunların aşılması gerektiğini vurgulayarak, birlik olmanın önemini dile getirdi. "Bir olmaktan ve beraber olmaktan başka bir kurtuluş yolumuz yoktur," ifadelerini kullandı.