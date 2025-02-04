Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı'nı Tanıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı'nı Devreye Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal İstihdam Projesi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, üniversite öğrencileri için hazırlanan İŞKUR Gençlik Programının bugün itibarıyla devreye alındığını duyurdu. Erdoğan, bu program sayesinde gençlerin üniversite eğitimlerini sürdürürken kendilerini geliştirebilecekleri birçok alanda yer alma fırsatı bulacaklarını belirtti.

AR-GE ve Eğitim Fırsatları

Program kapsamında öğrenciler, AR-GE faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları ve bilimsel projelerde deneyim kazanacaklar. İŞKUR Gençlik Programı, her üniversitenin öğrencilere özel haftalık azami 3 gün kısmi süreli katılım modeliyle uygulanacak.

Erdoğan, hane gelirleri asgari ücretin 3 katı altında olan öğrencilerin programdan yararlanacağını ve günlük 1083 lira ödemeyle öğrencilerin önemli bir maddi destek alacağını ifade etti. Bu kapsamda ayda 5 gün katılan öğrencilere 5 bin 415 lira, 14 gün katılanlara ise yaklaşık 15 bin 162 lira destek verileceği bilgisi paylaşıldı.

Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları

Cumhurbaşkanı, Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planının ekonomik kalkınmayı ve toplumsal refahı güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Strateji belgesinde belirlenen yeni hedefler ve 90 eylem maddesinin, iş gücü piyasalarındaki beceri uyumunu artırmak amacıyla hazırlandığını vurguladı.

Erdoğan, özellikle yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine yönelik eğitim programlarının geliştirileceğini ve sektörler arası beceri uyumunun sağlanacağını açıkladı. Ayrıca, kadınların, engellilerin ve yaşlıların iş gücü piyasasına katılım oranlarını artıracak politikaların da uygulamaya konulacağını sözlerine ekledi.

Kırsal Alanlarda İstihdamı Artırma

Erdoğan, kırsal bölgelerde sürdürülebilir istihdamı geliştirme hedefiyle özel politika gerektiren grupların çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirileceğini belirtti. Tarım sektöründe modern tekniklerin benimsenmesi için çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Toplantıda, emek konulu bir koreografi ve video sunumu da yapıldı. Programa; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, diğer bakanlar ve sendika başkanları da katıldı.