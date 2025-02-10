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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam Aleminin Temsili Olmadan Adalet Dağıtılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin temsil edilmediği yapılar üzerinden adaletin sağlanamayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam Aleminin Temsili Olmadan Adalet Dağıtılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası arenada önemli bir mesaj verdi. Erdoğan, "Her şeyden önce nüfusu yaklaşık 2 milyarı aşan İslam aleminin temsil edilmediği bir yapının kendisi adil olmadığı için adalet de dağıtamaz" ifadeleriyle, İslam dünyasının global meselelerdeki temsil eksikliğine dikkat çekti.

Bu açıklama, son dönemde dünya genelinde adaletin sağlanması adına atılan adımların yeterliliğini sorgulayan bir bağlamda yapıldı. Erdoğan, adaletin sağlanabilmesi için tüm dünya ülkelerinin hizmete sunulması gerektiğine vurgu yaptı.

İslam coğrafyasının bu yapılar içindeki rolünün artırılması gerektiğini belirten Erdoğan, "Adaletin temin edilmesi ve sürdürülebilir bir barış ortamının oluşturulması için İslam ve Müslümanların yer alması şarttır" dedi.

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