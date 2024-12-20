Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Dünyası ve Batı'nın Colani ile İlişkilerini Geliştirmesinden Memnuniyet Duydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada, İslam dünyası ve Batı ülkelerinin Sayın Colani ile irtibatlarını artırmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Erdoğan, "Beni en çok sevindiren şeylerden biri, pek çok ülkenin Colani ile bağlantılarını geliştirmesi. Bu, uluslararası ilişkilerde önemli bir gelişimdir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanının bu açıklaması, diplomasi alanındaki yeni adımların hız kazandığının ve ülkeler arası iş birliklerinin önem kazandığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.