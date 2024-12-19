Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam Ülkeleri İsrail'e Karşı Toplumsal Birlik Oluşturmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam Dünyasına Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam ülkelerinin İsrail'e karşı atılacak adımları öncülük etmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, yaptığı açıklamada, İslam dünyasının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Birlikte Hareket Etme Zamanı

Erdoğan, "İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı alınacak önlemleri birlikte planlamak ve uygulamak zorundayız. Bu, sadece bir politik yaklaşım değil, aynı zamanda dinsel bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında bölgedeki huzursuzlukların önlenmesi için birlikteliğin elzem olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının güçlerini bir araya getirmesi gerektiğini vurguladı.