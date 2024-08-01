Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye İçin Milli Yas İlan Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Ismail Heniyye'nin şehit olması nedeniyle yarın milli yas ilan edildiğini bildirdi.

Filistin Davasına Destek

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Ismail Heniyye'nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos) 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. İsmail Heniyye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Yas İlanı Kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında, milli yas ilanına ilişkin imzalı bir karar da yer aldı. Bu kararda, "Filistin davasının önde gelen liderlerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı Ismail Heniyye'nin 31 Temmuz 2024 tarihinde Tahran'da gerçekleştirilen menfur bir suikast neticesinde şehit olması nedeniyle bir gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 2 Ağustos 2024 Cuma günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim." denildi.