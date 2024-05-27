Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda ikili ilişkiler ve Filistin hakkında görüştü!

Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ele aldı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, İsrail'in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini belirterek, bu konuda uluslararası toplumun daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Bu adımın, bölgede barış ve adaletin sağlanmasına katkı sağlayacağını ve iki devletli çözüm çabalarını güçlendireceğine inandığını belirtti.

Görüşmede ayrıca Türkiye ile İspanya arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.