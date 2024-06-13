Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'da konuştu: Gazze'de kalıcı ateşkes kararının uygulanmasını yakından takip edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gazze’deki durum ve Türkiye-İspanya ilişkileri hakkında konuştu.



Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirve toplantısının kendisi için büyük bir memnuniyet kaynağı olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı ortaklık düzeyine yükseltildiğini ve yeni alanlara genişletildiğini ifade etti. İkili ticaret hacminin 20 milyar dolar hedefine yaklaştığını ve önümüzdeki 5 yıl içinde 25 milyar avroya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Erdoğan, İspanya ile gelişmiş askeri iş birliğini ve savunma sanayii ilişkilerini detaylı şekilde gözden geçirdiklerini belirtti. İspanya’nın 2015’ten bu yana Türkiye’nin ve NATO’nun kolektif güvenliğine destek verdiğini vurguladı.

Erdoğan, Gazze’deki durum hakkında da konuştu ve “Kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz akışının temini önceliğimizdir. Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde alınan kararın uygulanmasını da takip edeceğiz” dedi.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da konuştu ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan güçlü desteğini teyit etti. Ukrayna için adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışın tesisinin müzakereler yoluyla mümkün olduğuna inandıklarını belirtti.

Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına devam etmesi durumunda, bölgeye kalıcı barışı getirecek bir zemine gelmesini umduğunu belirtti. Erdoğan, “İsrail acımasız bir şekilde bu katliamlarına devam ediyor, İsrail’in bu katliamlarına devam ederken özellikle de Amerika’nın duruşu bizleri ciddi manada üzmektedir” dedi.

Erdoğan, Gazze’deki kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz akışının temini önceliği olduğunu vurguladı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde alınan kararın uygulanmasını takip edeceklerini ifade etti.