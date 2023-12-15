Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İsrail artık yalnızlığa doğru gidiyor' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldıktan sonra gazetecilerin gündemle ilgili sorularını cevapladı.

Erdoğan, pazar günü İstanbul'da parti teşkilatıyla yapacağı toplantıda, Ankara, Adana ve İzmir'den aldığı kanaat ve temayülleri değerlendireceklerini, aralık ayının sonuna doğru büyükşehirlerin adaylarını açıklamayı planladıklarını söyledi.

Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la dün yaptığı görüşmede F-16 uçaklarının alımı konusunda olumlu bir yaklaşım gördüğünü, ancak İsveç'le ilgili parlamentonun vereceği kararın önemli olduğunu belirtti. Erdoğan,

"Bildiğiniz gibi dün akşam Sayın Biden'la etraflıca bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmenin ana başlıklarını F-16'yla ilgili gelişmeler teşkil etti. F-16'yla ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili olarak da Kongre'ye her türlü bu noktada teklifini yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Tabii tek şeyleri, özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız ve İsveç'le ilgili olarak da parlamentomuzun vereceği kararı çok çok önemsediklerini söylediler. Biz de kendilerine, İsveç konusunda bizim parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğunu... Yeter ki terörle ilgili yaklaşımlarını İsveç kontrol altına alsın. Millet Meclisimiz olarak şu anda komisyondan zaten geçti. Komisyondan geçmenin ötesinde de Dışişleri Komisyonumuz şu anda Kongre'yle bu gelişmeleri yürütüyor." ifadelerini kullandı

Erdoğan, Biden'la Gazze'deki saldırıları da konuştuklarını, Amerika'nın bu konuda müdahale etmesi gerektiğini, aksi takdirde insanlık ve vicdan suçu işleneceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı,

"Özellikle Gazze konusunu Biden'la etraflıca ele aldık. Gazze'deki gelişmelerde, şu an itibarıyla 18 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı, okullar, camiler, bunun yanında kiliseler, bunların yıkılmasının ne denli insani olduğunu... Bu noktada özellikle Amerika'nın, başta siz olmak üzere buraya müdahil olmanız gerekiyor dedik. Buna sizin müdahil olmamanız hâlinde bir insanlık suçu var, vicdani suç var. Bizim de burada tabii elimiz, kolumuz bağlı duramayız. Bizler de elimizden geleni yapmaya yine aynı şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz dedik. Bunları da kendileriyle değerlendirdik."

Erdoğan, İsrail'in ateşkes reddettiğini, ancak dünyanın İsrail'e karşı tavır aldığını, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 121 ülkenin İsrail'e karşı oy kullandığını hatırlattı.

Erdoğan, Eurofighter Typhoon uçaklarının alımıyla ilgili olarak da Savunma Bakanlığının görüşmelerinin sürdüğünü, olumlu bir sonuç beklediklerini kaydetti.