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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail Hükümetinin Yolunu Kınıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in eylemlerine sert eleştirilerde bulundu ve bu yolu 'yol değildir' ifadeleriyle değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail Hükümetinin Yolunu Kınıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamalarda İsrail hükümetinin tutumunu eleştirdi. Erdoğan, "İsrail hükümetinin ısrarla ve inatla gittiği yol, açık söylüyorum, yol değildir" dedi.

İsrail'in Eylemlerine Tepki

Erdoğan, İsrail'in politikalarının uluslararası barışa tehdit oluşturduğunu ve bu gidişatın sorumluluğunu taşıyanların bir an önce durması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, tüm dünyaya da çağrıda bulundu.

Bu sert ifadeler, Türkiye’nin Ortadoğu’da barış arayışını ve İsrail’in eylemlerine karşı olan tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

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