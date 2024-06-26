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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'a yönelmesi endişe verici"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada İsrail'in bölgedeki artan tehdidine dikkat çekti ve Batılı güçlerin bu sürece destek verdiğini öne sürdü.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'a yönelmesi endişe verici"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'a yönelik artan tehditlerini büyük bir endişeyle karşıladıklarını belirtti. Erdoğan, Batılı güçlerin İsrail'i desteklediğini savunarak, "Lafa gelince özgürlük, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır." dedi.

erdoğan açıklama

Cumhurbaşkanı, bölgedeki gerginliği artıran bu duruma karşı Türkiye'nin kardeş Lübnan halkının yanında olduğunu vurgulayarak diğer Orta Doğu ülkelerini de Lübnan'a destek olmaya çağırdı. İsrail'in savaşı bölgeye yayma planlarının büyük bir felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

MUHALEFET VE SİYASİ GERİLİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Cumhur İttifakı'nın birliğine yapılan herhangi bir saldırının karşılıksız bırakılmayacağını belirterek, "15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır, birdir, bütündür ve sarsılmadan ayakta kalacaktır." şeklinde konuştu. Muhalefeti eleştirerek, siyasetteki gerginliklerin normalleşme çabalarını sabote ettiğini ifade etti.

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