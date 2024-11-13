Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Saldırganlığı Artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, silah ve mühimmat sevkiyatının kesintisiz bir şekilde devam etmesinin İsrail’in daha da saldırgan bir tutum sergilemesine yol açacağını belirtti.

Filistin ve Lübnan'daki Tablonun Ciddiyeti

Erdoğan, İsrail’in durdurulmadığı her gün Filistin ve Lübnan'daki durumun ağırlaştığını ifade etti. Bu bağlamda, uluslararası topluma Siyonist devletin saldırganlığını durdurma çağrısı yaptı.

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