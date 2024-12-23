Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Saldırganlığı Suriye Devrimini Gölgeliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in artan saldırganlıklarının ardında Suriye'deki devrimi gölgelemek gibi bir amacın yattığını ifade etti.

Siyasi Çıkarımlar ve Suriye Halkı

Erdoğan, "İsrail'in artan saldırganlığının gerisinde, Suriye halkının umutlarını boğmak olduğu anlaşılıyor" diyerek, bu durumun bölgedeki istikrar noktasında ne denli önemli bir konu olduğunu vurguladı.

Bu açıklama, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerken, Suriye'deki gelişmelerin evrensel düzeyde nasıl bir etkiye sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.