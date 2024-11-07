Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Saldırganlığına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in son dönemlerdeki saldırgan tavırlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. "İsrail’in saldırganlığına kayıtsız-şartsız destek verenler, işlenen suçların da ortağı haline geldiklerini bilmelidirler" diyen Erdoğan, destekleyen ülkelerin bu durumu sorgulaması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Erdoğan, uluslararası toplumun İsrail’in eylemlerine karşı daha aktif bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı. Bu yaklaşım, barış ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.