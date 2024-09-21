Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Saldırılarını Terör Eylemi Olarak Nitelendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Saldırılarının Niteliklerini Eleştirdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda İsrail'in çağrı cihazı ile düzenlediği saldırılar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
İsrail'in Eylemleri Terör Olarak Değerlendirildi
Erdoğan, "İsrail bir kez daha maalesef devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor," ifadelerini kullanarak, bu tür eylemlerin uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Uluslararası tepkilerin önemi
Bu açıklama, özellikle Ortadoğu'daki gerilimi artırırken, uluslararası toplumun da dikkatini çekmeyi hedefliyor.