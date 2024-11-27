Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sorumluluklarını Yerine Getirmesini Bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahada sükunetin korunması için tüm taraflara, özellikle de İsrail'e önemli bir çağrıda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Sahada sükunetin muhafazası noktasında, tüm tarafların, bilhassa da İsrail'in sorumluluklarını harfiyen yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, bölgedeki gerilimi azaltma çabalarının önemi konusunda bir kez daha dikkat çekmiş oldu. Erdoğan, uluslararası toplumun da bu meseleye duyarsız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.