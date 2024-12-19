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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail'in Suriye'deki Yasa Dışı Yerleşimleri Endişe Verici'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Golan Tepelerinde yaptığı yerleşimlerin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail'in Suriye'deki Yasa Dışı Yerleşimleri Endişe Verici'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Keskin Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, İsrail'in Golan Tepeleri'nde gerçekleştirdiği yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Hiçeye Sayılıyor

Erdoğan, bu tür adımların uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu ve Suriye halkının haklarının ihlal edildiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin bu gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gereken her türlü tepkiyi vereceğini vurguladı.

Bu durum, bölgede devam eden çatışmaların ve uluslararası gerilimlerin artmasına neden olabilecek bir faktör olarak değerlendiriliyor.

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