Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Yaptığı Katliamın Bedelini Ödemeli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da düzenlenen "44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösteren Erdoğan, bu eylemleri insanlık suçu olarak nitelendirerek, uluslararası toplumu İsrail'in suçlarına karşı harekete geçmeye çağırdı.

Filistin devletinin kurulmasının önemine vurgu yaparak, bölge ülkeleriyle birlikte sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile olan ticaret hacminin son 20 yılda büyük bir artış gösterdiğini belirterek, bu işbirliğini daha da güçlendirmek amacıyla Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine yeniden başlanması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin, Körfez ülkeleri arasında turistik seyahatlerde tercih edilen bir destinasyon olmasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Erdoğan, Stratejik Diyalog Bakanlar mekanizması çerçevesinde yapılan toplantıların devam edeceğini ve 2024 yılında ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez bölgesini Avrupa'ya bağlayan kara yolu ulaştırma projelerine büyük önem atfettiklerini belirtti. Bu projelerin enerji iş birlikleriyle desteklenmesinin gerekliliğine inanarak, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman olduğunu vurguladı. Türk ekonomisine güvenen herkese destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Savunma sanayii alanında Körfez ülkeleriyle sağlanan iş birliğinin büyük bir ivme kazandığını memnuniyetle paylaşan Erdoğan, son yaşanan olayların bu iş birliğinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Ortak üretim ve finansman gibi alanlarda savunma sanayi iş birliğini çeşitlendirmenin faydalı olacağını dile getirdi.

Erdoğan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Filistin halkına olan dayanışmalarını açık ve net bir şekilde gösterdiklerini ifade etti. Gazze krizindeki ortak tavırlarının, bölge ülkeleri olarak sorunları birlikte sahiplenme konusunda örnek bir davranış olduğunu belirtti. Zirvede alınan kararların titizlikle takip edilmesinin önemine değinerek, Dışişleri Bakanları Temas Grubu'nun yaptığı görüşmeleri takdirle karşıladı ve bu çabaların devam edeceğini belirtti. Gazze'de kısa süreli geçici insani yardımların sağlanması ve esir takası konusundaki Katar'ın çabalarını takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Garantörlük Dahil Bölgede Sorumluluk Almaya Hazırız!

Açıklamalarında 17 bin Filistinli sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in savaş suçu işlediğine vurgu yaptı. Erdoğan açıklamasında yer verdiği,

"Tabii bu fasılanın kalıcı bir ateşkese dönüşmesini temenni ediyorduk ancak bu gerçekleşmedi. Netenyahu yönetimi, siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgemizin güvenliğini, geleceğini tehlikeye atıyor. Çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin Filistinli masumun hayatını kaybetmesi insanlık suçudur, savaş suçudur. İsrail'in işlediği bu suçlar yanına kar kalmamalıdır. Türkiye olarak bölgeye yönelik insani yardımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bugüne kadar 12 uçak ve 2 sivil gemi dolusu yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettik. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye'ye intikalini sağladık. Önceliğimiz derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesi ve kesintisiz bir şekilde insani yardım akışının teminidir. Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyeti bir kez daha görüldü. Bu maksatla garantörlük dahil, bölge ülkeleriyle birlikte sorumluluk almaya hazır olduğumuzu açıkladık."

ifadeleri ile konuşmasını sürdürdü.