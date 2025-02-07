Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde Yeni Projeleri Duyurdu

Erdoğan: Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesini Duyurdu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın ardından, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesinin gündemlerinde olduğunu belirtti. Proje, toplam 344 kilometre uzunluğunda olacak ve saatte 350 kilometre hıza ulaşarak seyahat süresini 80 dakikaya indirecek.

Modern Raylı Sistem Ağı Gelişiyor

Kongrenin yapıldığı Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuşan Erdoğan, Sarıyer-Kilyos Tüneli ve bağlantı yolu projesinin devam ettiğini vurguladı. İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını dile getirirken, Marmaray ile bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 271 milyon yolcu taşıdıklarını ifade etti.

Hizmete sundukları metro hattı uzunluğunun 162 kilometreye ulaştığını aktaran Erdoğan, ayrıca Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metrosunun yapımına devam ettiklerini söyledi.

İstanbul Havalimanı ile Havacılıkta Zirve

2018 yılında hizmete giren İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye'yi küresel havacılıkta zirveye taşıdığına dikkat çeken Erdoğan, 2024 yılında 517 bin uçak trafiği ve 80 milyon yolcuya hizmet verildiğini kaydetti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin açılışını da 2023 yılı sonunda gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yatırımlar ve Teşvikler

Erdoğan, İstanbul'a 6 endüstri bölgesi, 18 teknopark, 427 araştırma-geliştirme merkezi ve 148 tasarım merkezi kurduklarını dile getirerek, gerçekleştirilen yatırımların 2 trilyon lira'yı bulduğunu açıkladı. Ayrıca, 384 bin kişilik istihdam sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Kongre Süreci ve Teşekkürler

Erdoğan, İstanbul ile birlikte 81 il kongresi gerçekleştirdiklerini, 23 Şubat'ta yapılacak olan büyük kongreye hazırlandıklarını belirtti. Kongrelerde dayanışmayı yücelttiklerini ifade eden Erdoğan, tüm partililere ve destekçilerinin özveriyle çalıştıkları için teşekkür etti.

Kongreden Notlar

Kongrede, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir de konuşma yaptı. Program sonunda Kabaktepe ve Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti. Erdoğan, divan üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra salondan ayrıldı.