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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a Döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'daki görüşmelerinin ardından İstanbul'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 20:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a Döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a Geri Döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad'daki resmi temaslarını tamamlayarak İstanbul'a dönüş yaptı.

TUR uçağıyla saat 20.35'te Atatürk Havalimanı'na indim. Erdoğan'ı burada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberindeki yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de eşlik etti.

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