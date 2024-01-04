Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul adayını pazar günü öğreneceksiniz

AK Parti Genel Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisinin büyükşehir belediye başkanı adaylarını ne zaman açıklayacağını söyledi. Erdoğan, "İstanbul adayımızı pazar günü duyuracağız. Ankara adayımızı ise Ankara'da ilan edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul adayını pazar günü öğreneceksiniz
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AK Parti Genel Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisinin büyükşehir belediye başkanı adaylarını ne zaman açıklayacağını söyledi. Erdoğan, İstanbul adayımızı pazar günü duyuracağız. Ankara adayımızı ise Ankara'da ilan edeceğiz. dedi. Ayrıca, yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda da bulundu. Erdoğan açıklamasında;

"Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi sürprizdir, hem de kazanma azmimizin göstergesi olacaktır. İstanbul adayını pazar günü öğreneceksiniz. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. İstanbul adayını Pazar günü duyacaksınız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız. Hayırlara vesile olsun." ifadelerine yer verdi.

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