Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Önemli Etkinliklere Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da 2 Önemli Etkinlikte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14:00'te İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TRT World Forum'una katılacak.

Ayrıca, saat 16:00'da TÜYAP Fuar Merkezi'nde yapılacak olan Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde de iştirak edecek.

Bu etkinlikler, iş dünyası ve uluslararası işbirlikleri açısından önemli fırsatlar sunacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.