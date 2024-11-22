Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Energy Forum'da Sert Eleştirilerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Energy Forum'da önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin, bölücü örgütün siyasi aparatlarıyla kurduğu ittifaka ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

CHP'yi Eleştirdi

Erdoğan, "CHP'nin bölücü örgütün siyasi aparatlarıyla kurduğu ve adına kent uzlaşışı dediği ittifak, CHP'yi enfekte etmekte, zehirlemekte ve şiddete meyilli hale getirmektedir." diyerek, CHP'nin bu durumdan bir an önce kurtulması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, CHP'nin "kantin solculuğu" alışkanlığını da eleştirerek, partinin bu bağlamda dönüşüm yaşamasını umduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, “Ortak Gelecek, Ortak Hedefler” teması ile düzenlediği "İstanbul Energy Forum"da konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı’nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, “Ortak Gelecek, Ortak Hedefler” teması ile düzenlediği "İstanbul Energy Forum"da konuşma yaptı.