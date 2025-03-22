Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İftarında Filistin Meselesine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Konusunda Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın düzenlediği iftar programında, Gazze'de yaşanan çatışmalara dair sıkıntılarını dile getirdi. "Türkiye olarak ateşkesin yeniden tesisi ve katliamların son bulması için çok yönlü bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Ramazan Bayramı öncesinde bu çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz," dedi.

Ramazan Ayının Kardeşlik ve Bereket Aylığına Vurgu

Bakırköy'deki otelde gerçekleşen etkinlikte, Ramazan ayının 22. iftarını gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca, İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve ekibine, iftar programını düzenleyerek onları bir araya getirdikleri için şükranlarını sundu.

Ramazan ayının manevi havasından ve bereketinden faydalanmak için çaba harcadıklarını vurgulayan Erdoğan, yüce Allah'tan, tutulan oruçların ve yapılan hayırların kabul edilmesini niyaz etti.

Gazze'deki Durum ve Uluslararası Tepkiler

Erdoğan, Gazze'de meydana gelen çatışmalara değinerek, "Kan ve gözyaşından beslenen siyonist Netanyahu yönetimi geçtiğimiz hafta ateşkesi bozarak, Gazze'deki soykırımlarına tekrar başladı," dedi. Ramazan ayında gerçekleştirilen saldırılarda 700'den fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu tabloya kayıtsız kalan uluslararası kamuoyunu eleştirdi.

Cumhurbaşkanı, "Mazlum Filistinli, zalim de İsrailli olunca kullanılan dil de birden değişmiştir" diyerek, göz yumulmuş bir adaletsizlik olduğunu vurguladı.

Filistin Davasına Desteği Vurguladı

Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini yineleyerek, "Biz de Filistin davasına son nefesimize kadar samimiyetle sahip çıkacağız. Hiçbir zulüm payidar olmamıştır. Gazze'deki zulüm de inşallah payidar olmayacak, en kısa zamanda sona erecektir." şeklinde konuştu.

Sözlerine son verirken, Gazze’de yaşananların ve uluslararası kayıtsızlıkların sona ereceğine inandığını belirten Erdoğan, birlikte dayanışma ve kardeşlik içinde bu zor günlerin atlatılması için çaba göstereceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen AK Parti İstanbul Teşkilatı iftar programına katılarak konuşma yaptı.