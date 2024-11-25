Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi Sözleriyle Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi'ne Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, sözleşmenin 'Sözleşme yaşatır' sloganının, marjinal kesimlerin ideolojik bir çıkar aracı olmaktan öteye geçmediğini belirtti.

Erdoğan, bu noktada, ‘Sözleşme yaşatır’ sloganının asıl amacının ne olduğu konusunda kamuoyunu bilgilendirerek, sözleşmenin toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkilere dikkat çekti.

Bu açıklamalar, sözleşmenin iptali ve kaldırılması konusundaki tartışmaların alevlenmesine neden oldu. Erdoğan'ın ifadeleri, Türkiye'nin hukuk ve toplumsal normları açısından ne denli önemli bir dönüm noktası olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.