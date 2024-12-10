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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Önemli Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Suriye ve küresel konuları içeren telefon görüşmesi yaptı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 17:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Önemli Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Erdoğan ve Meloni, iki ülke arasındaki işbirliğini artırma yollarını da değerlendirdi. Özellikle uluslararası güvenlik ve istikrar konularında mutual anlayışın önemine vurgu yapıldı.

Görüşmenin, Türkiye-İtalya ilişkileri açısından stratejik bir öneme sahip olduğu ifade edilirken, karşılıklı dayanışma ve diyalogun artırılması gerektiği belirtildi.

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