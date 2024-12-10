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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Suriye Konusunu Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Suriye Konusunu Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni'den Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel ve küresel konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Suriye'deki Durum ve Türkiye'nin Tutumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yaşanan son gelişmelerin Türkiye'nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne denli yerinde olduğunu gösterdiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de barış, özgürlük, diyalog ve adaletten yana olan tutumunu sürdürdüğünün altını çizdi.

İsrail Saldırganlığı ve Suriye'nin Geleceği

Erdoğan, görüşme sırasında İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de kendini gösterdiğine dikkat çekti. Bu tür tutumların Suriye'nin istikrarına katkı sağlamadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Suriye'nin terör unsurlarından arındırılmasının şart olduğunu ifade etti.

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