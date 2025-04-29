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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da Resmi Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya- Türkiye 4. Hükümetlerarası Zirvesi için Roma'ya geldi ve Başbakan Meloni tarafından karşılandı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da Resmi Törenle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere Roma'ya ulaştı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından resmi bir törenle karşılanan Erdoğan, önemli bir ziyarette bulundu.

Başbakan Meloni, Villa Pamphili Konutu'nda gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı araçtan inerken karşıladı. Törende, Erdoğan ve Meloni, törensel kıtanın selamlanmasının ardından tokalaşarak basın mensuplarına poz verdiler.

Heyetlerin tanıtılmasının ardından Erdoğan ve Meloni, bir süre baş başa görüşmek üzere özel bir görüşmeye geçtiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için geldiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından Villa Pamphili Konutu'nda resmi törenle karşılandı. Törende askerler de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için geldiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından Villa Pamphili Konutu'nda resmi törenle karşılandı. Törende askerler de hazır bulundu.

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