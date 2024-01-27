Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir başkan adaylarını açıkladı

AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları toplantısı Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda konuştu. Erdoğan, İstanbul ve Ankara ilçe adaylarının ardından bugün de İzmir ilçe adaylarını ilan etti. Erdoğan, yarın Eskişehir adaylarını tanıtacak.

İşte AK Partinin İzmir başkan adayları:

ALİAĞA - SERKAN ACAR (MHP adayı)

BALÇOVA - EROL EROĞLU

BAYINDIR - UĞUR DEMİREZEN

BAYRAKLI - BİLAL KIRKPINAR

BERGAMA - SADIK DOĞRUER

BEYDAĞ - HÜSEYİN AY

BORNOVA - CEVDET ÇAYIR

BUCA - ADNAN ÖZTEKİN

ÇEŞME - ESAT TANIK (MHP adayı)

ÇİĞLİ - MURAT GÖKÇEKAYA

DİKİLİ - SEMA AKINCI (MHP adayı)

FOÇA - TANER ACAR (MHP adayı)

GAZİEMİR - DENİZ DOĞAN

GÜZELBAHÇE - GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU

KARABAĞLAR - MEHMET SADIK TUNÇ

KARABURUN - EYÜP KAYKAÇ

KARŞIYAKA - İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU

KEMALPAŞA - GALİP ATAR

KINIK - SAMİ MOLLA AHMET

KİRAZ - SALİHA ÖZÇINAR KUTLU

KONAK - CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

MENDERES - SİNAN AKDENİZ

MENEMEN - AYDIN PEHLİVAN

NARLIDERE - MURAT SARMAN

ÖDEMİŞ - ALİ HADİM

SEFERİHİSAR - AHMET AYDIN

SELÇUK - ZEYNEL BAKICI

TİRE - ARİF DEMİRKAN (MHP adayı)

TORBALI - ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR

URLA - TARKAN BAKIRLI

Erdoğan'ın aday tanıtım toplantısında gündeminde yer alan konu başlıkları şu şekilde:

Erdoğan başkan adaylarını tanıttıktan sonra geleceğin Türkiye'sine söylemi ile konuşmasını sürdürdü. Erdoğan adaylarının milletin hizmetinde olacaklarının mesajını verdi. Erdoğan şu sözleri sarf etti:

"Ulaşımıyla, suyuyla, arıtmasıyla, çevresiyle, sosyal destekleriyle ülkemize yarışır belediyelerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim. Bunu da her yerde, her durumda şehrinin hizmetinde, insanımızın yanında yer alacak Cumhurbaşkanıyla, belediye başkanıyla sağlayabiliriz."

ADAYLAR HALKIN İSTEKLERİNE HİZMET EDECEK

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerine iddialı hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarının halkın isteklerine göre hizmet edeceğini söyledi. Erdoğan, kalan günleri sahada değerlendireceklerini ve karşılaştıkları yalanları ortaya çıkaracaklarını belirtti.



"Bizim adaylarımız belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan seçilecek belediye başkanlarımızın sizlerin arzu ettiği şekilde çalışacağının teminatını bizzat veriyoruz. Önümüzdeki sayılı günleri öyle bir değerlendireceğiz ki, kapısı çalınmadık, gönlü alınmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Bunları yaparken maruz kalacağımız yalanları ifşa edeceğiz."

TÜRKİYE'NİN GELİŞİMİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞANLAR VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekti. Erdoğan, bölücü terör örgütü ve FETÖ ihanet çetesi gibi unsurların Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini engellemeye çalıştığını söyledi. Erdoğan, emperyalist güçlerin bu kirli oyuna içeriden destek bulduğunu da vurguladı.

"Ülkemizin başına 40 yıldır musallat edilen bölücü terör belası da esasen yeniden bu toprakları işgal, bu milleti esir etme girişiminin bir parçasıdır. Aynı şekilde FETÖ ihanet çetesinin darbe girişimleri de aynı projenin bir başka yüzüdür. Kimi zaman vesayetin ayak oyunlarıyla, kimi zaman darbeyle, kimi zaman siyasi ve sosyal kaos girişimleriyle, kimi zaman terörle bu ülkenin en güzel yılları heba edildi. Bu kirli oyunu kuranların gayesi Türkiye'nin büyümesine, güçlenmesine, kalkınmasına, zenginleşmesine mani olarak yeniden bölgesel ve küresel aktör haline gelmesini engellemektir. Emperyalist güçler bu sinsi oyuna içeriden destek verecek figüranları, taraftarları, maşaları daima buldular."