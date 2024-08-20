Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deki Yangın Mağdurlarıyla Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'deki Yangın Mağdurlarına Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletirken, yangından zarar görenlerin ihtiyaçlarının karşılanacağına söz verdi.

Açıklamalarda Bulunan AK Parti Yetkilileri

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yangının etkili olduğu Yamanlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. 15 Ağustos'ta başlayan yangın, 18 Ağustos'ta kontrol altına alındı.

Keşir, Sancaklı Mahallesi’nde zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi ve taleplerini dinleyerek durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştı. Erdoğan, telefonla hitap ettiği vatandaşlara sabır diledi ve gerekli adımların kısa sürede atılacağını belirtti.

Geçmişteki Yangınlardan Edinilen Tecrübe

Keşir, yangında can kaybının olmamasının büyük bir teselli olduğunu belirterek, hızlı bir hasar tespiti sürecinin başlatıldığını ifade etti. Süleyman Çelik isimli bir vatandaş, Erdoğan’a teşekkür ederek mahallelerine davet etti.

Keşir, bir de geçmişte yaşanan Manavgat ve Muğla yangınlarından edindikleri tecrübeyi vurgulayarak, “Orada olduğu gibi burada da yardımların hızlıca ulaşması için çalışmalar sürdürülüyor.” dedi.

Fidan Dikme Etkinliği

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinin Sancaklı Mahallesi’nde gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir (sağda) ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (ortada), Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta başlayan ve geniş bir alana yayılarak 18 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ev ve iş yerlerinde incelemede bulundu. Yangından zarar gören vatandaşlardan 80 yaşındaki Süleyman Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisini mahallelerine davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir (sağda) ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (ortada), Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta başlayan ve geniş bir alana yayılarak 18 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ev ve iş yerlerinde incelemede bulundu. Yangından zarar gören vatandaşlardan 80 yaşındaki Süleyman Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisini mahallelerine davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir (sağda) ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (ortada), Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta başlayan ve geniş bir alana yayılarak 18 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ev ve iş yerlerinde incelemede bulundu. Yangından zarar gören vatandaşlardan 80 yaşındaki Süleyman Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisini mahallelerine davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir (sağda) ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (ortada), Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta başlayan ve geniş bir alana yayılarak 18 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ev ve iş yerlerinde incelemede bulundu. Yangından zarar gören vatandaşlardan 80 yaşındaki Süleyman Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisini mahallelerine davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir (sağda) ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (ortada), Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta başlayan ve geniş bir alana yayılarak 18 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ev ve iş yerlerinde incelemede bulundu. Yangından zarar gören vatandaşlardan 80 yaşındaki Süleyman Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisini mahallelerine davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir (sağda) ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (ortada), Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta başlayan ve geniş bir alana yayılarak 18 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ev ve iş yerlerinde incelemede bulundu. Yangından zarar gören vatandaşlardan 80 yaşındaki Süleyman Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisini mahallelerine davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlarla telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir (sağda) ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı (ortada), Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta başlayan ve geniş bir alana yayılarak 18 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen yangında zarar gören ev ve iş yerlerinde incelemede bulundu. Yangından zarar gören vatandaşlardan 80 yaşındaki Süleyman Çelik de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisini mahallelerine davet etti.