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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'in Durumu İçin Eleştirilerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in denizinin kötü durumda olduğunu belirtti ve hizmet eksikliği eleştirisinde bulundu.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'in Durumu İçin Eleştirilerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir Eleştirileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in genel durumu hakkında sert açıklamalarda bulundu. “İzmir'in hemen tüm mahalleleri, denizi perişan vaziyettedir.” ifadesini kullanan Erdoğan, sorunun ciddiyetine dikkat çekti.

Hizmetten Uzak Bir Yönetim

Erdoğan, sözlerini “Tek işi vatandaşa hizmet etmek olanlar, maalesef vatandaşa hizmetten başka her işi yapıyor” şeklinde sürdürdü. Bu yorumlarıyla, İzmir halkının beklentilerinin karşılanmadığını vurguladı.

Bu açıklamalar, İzmir'deki yerel yönetimlerin performansına yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

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