Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'in Durumu İçin Eleştirilerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir Eleştirileri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in genel durumu hakkında sert açıklamalarda bulundu. “İzmir'in hemen tüm mahalleleri, denizi perişan vaziyettedir.” ifadesini kullanan Erdoğan, sorunun ciddiyetine dikkat çekti.
Hizmetten Uzak Bir Yönetim
Erdoğan, sözlerini “Tek işi vatandaşa hizmet etmek olanlar, maalesef vatandaşa hizmetten başka her işi yapıyor” şeklinde sürdürdü. Bu yorumlarıyla, İzmir halkının beklentilerinin karşılanmadığını vurguladı.
Bu açıklamalar, İzmir'deki yerel yönetimlerin performansına yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.