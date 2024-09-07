Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir Körfezi'ndeki Çevre Felaketine Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir Körfezi'ndeki Durumu Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre felaketi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın Açıklamaları

Erdoğan, "(İzmir Körfezi) Çevre felaketine yol veren yöneticiler, görevlerini yapmadıkları gibi hem beceriksizlik hem de ihmalkarlık sergileyerek adeta paçalarından akıyor." ifadelerini kullandı.

Çevresel Sorunların Ciddiyeti

Bu açıklamalar, İzmir Körfezi'ndeki çevre sorunlarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi ve yöneticilere sorumluluklarını hatırlattı.