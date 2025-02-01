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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir Tarihinin En Karamsar Dönemini Yaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in içinde bulunduğu durumu eleştirerek, şehrin tarihinin en karanlık ve bakımsız devrini yaşadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir Tarihinin En Karamsar Dönemini Yaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'i Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmasında İzmir'in durumunu ele alarak, "Bir zamanlar medeniyet sembolü olan İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Şehirdeki Sorunları Vurguladı

Erdoğan, İzmir'deki mevcut sorunların sadece yerel yönetimle değil, aynı zamanda toplumun tüm kesimleriyle ilgili olduğunu belirtti. Şehrin geçmişteki ihtişamını geri kazanması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, bu noktada kamuoyunun İzmir'in geleceği için sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

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