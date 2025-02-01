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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir Tarihinin En Karanlık Dönemini Yaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in tarihi günlerine vurgu yaparak, şehrin kötü yönetimle perişan hale geldiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir Tarihinin En Karanlık Dönemini Yaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de Konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği İzmir 8. Olağan İl Kongresi nde önemli mesajlar verdi. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Erdoğan, "Bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor," ifadelerini kullandı.

Önemli Vurgular ve Geçmişe Dönüş

Konuşmasına ''Gözlerin daim enginde. Bir büyü var her renginde'' şeklinde başlayan Erdoğan, İzmir'in dört bir yanındaki İzmirlilere selam gönderdi. Ardahan ve Yozgat'ın canlı bağlantıyla kendilerini takip ettiğini ifade eden Erdoğan, bu kongrelerin İzmir, Ardahan ve Yozgat için ülkeye hayırlı olmasını diledi.

İzmir'in tarihi sırasında verdiği şehitleri rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte yaşanan kahramanlık hikayelerine de atıfta bulunarak, ''Birinci Dünya Savaşı'nda İzmir işgal edildiğinde tüm Türkiye yasa bürünmüştür'' dedi.

İzmir'in Durumu Üzerine Eleştiriler

Erdoğan, İzmir'e sahip çıkmanın bu şehre aşkla hizmet etmekle olacağını ifade ederken, yerel yönetimlerin İzmir'e sahip çıkma azminin olmadığını üzüntüyle dile getirdi. İzmir'in içler acısı durumunu şu sözlerle özetledi: ''Rüzgar kımıldasa İzmir yaşanmaz hale geliyor, havaya bakıp ıslık çalıyorlar''.

Etkili konuşmasında, şehirdeki altyapı eksikliklerine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı, ''İzmir'in hemen tüm mahalleleri, caddeleri, sokakları, denizi perişan vaziyettedir'' sözleriyle mevcut sorunlara işaret etti.

Yerel Yönetim Eleştirisi

Özellikle son 10 yılda İzmir'in kötü yönetimle nasıl bir garabet sarmalığına sokulduğunu vurgulayan Erdoğan, ''İşçi maaşlarını ödeyemedikleri için temel hizmetler bile aksar'' dedi. Kentsel dönüşümde görülen dolandırıcılıkların arkasında kendi partililerinin bulunduğunu da öne sürdü.

Sonuç olarak, Erdoğan, İzmir'in sorunlarına ve mevcut yönetim anlayışına dikkat çekerek, şehrin daha iyi bir geleceğe dahil edilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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