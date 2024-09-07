Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmit Körfezi'nin Temizleneceğini Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmit Körfezi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç temizliğine benzer bir biçimde İzmit Körfezi'nin de temizleneceğini müjdeledi. Erdoğan, "Haliç'i temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. Yani şu anda İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak," şeklinde konuştu.

Çevre Temizliği Konusundaki Vurgusu

Bu açıklama ile çevre temizliğine verdiği önemi bir kez daha ortaya koyan Erdoğan, denizlerin temizlenmesinin ve doğanın korunmasının önemini vurguladı. İzmit Körfezi'nin sürdürülebilir bir çevre için kritik önemde olduğuna dikkat çekti.