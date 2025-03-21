Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzzetbegoviç ile Bosna Hersek'teki Gelişmeleri Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Bosna Hersek'teki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini belirtti.

Görüşmede, Erdoğan, artan gerilimin Bosna Hersek'in anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir an evvel sonlandırılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider, Bosna Hersek'teki son durumu ve bölgesel gelişmeleri detaylı bir şekilde ele aldı.

Erdoğan, Türkiye'nin Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenini korumak için güçlü desteğini sürdüreceğini belirtti. Bu bağlamda, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik'e de gerekli uyarıların yapıldığını ifade etti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te yaşanan gelişmelerin kurucu halklar arasındaki çatışmadan kaynaklanmadığını, ülkedeki siyasi partilerin toprak bütünlüğünü destekleyerek asgari müşterekte birleşmelerinin önemine dikkat çekti. Uluslararası toplumun, bölgede ayrılıkçılığa karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini de vurguladı.