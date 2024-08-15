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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyetinde terörle mücadele ve güvenlik güçlerinin önemine değindi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 21:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Önemli Mesajlar Verdi

Erdoğan: "Terörle Mücadelede Azim ve Kararlılık Sürdürülecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terörün ülke için büyük bir tehdit olduğunu vurgulayarak, "Terörü, ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Gurur ve Onur Dolu Bir Gün

Törende, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın birlikteliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, bu anın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. "Gönülleri birleşenler selam sizlere, uzaklarda dertleşenler selam sizlere" diyerek, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensuplarını selamladı.

Başarı Dolu Bir Gelecek İçin İyi Dilekler

Erdoğan, mezun olan öğrencilerin ardından ailelere de teşekkür etti. "Sizleri büyük bir emekle, vatan, millet ve devlet aşkıyla yetiştiren ailelerinize şükranlarımı sunuyorum," diyerek, 2023-2024 akademik yılı başarılarını kutladı.

Tarihi Kazanımlar ve Gelecek Planları

Cumhurbaşkanı, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının önemli görevleri olduğunu belirterek, "Omuzlarınızda şanlı bir tarih ve geleceğin yükü var" ifadelerini kullandı. Bunun yanında, son 22 yılda güvenlik alanında elde edilen başarılara dikkat çekti.

Terörle Mücadelede Geriye Dönüş Olmayacak

Erdoğan, terörle mücadele konusunun önemine vurgu yaparak, "Bundan geriye gidiş kesinlikle söz konusu olmayacak" dedi. Vatandaşların canına ve malına zarar verenlerle asla müsamaha göstermeyeceklerinin altını çizdi.

Devamı için takipte kalın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

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