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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısına Başkanlık Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısına Başkanlık Edecek

Gündemdeki Önemli Toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda ülke gündemindeki önemli konular ele alınacak.

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