Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısına Başkanlık Edecek

Gündemdeki Önemli Toplantı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda ülke gündemindeki önemli konular ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda ülke gündemindeki önemli konular ele alınacak.
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